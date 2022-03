70 Brandschützer aus fünf Wehren : Alarmübung am Schützenhaus in Fahrdorf: Feuerwehr probt den Ernstfall

Die Feuerwehren aus Fahrdorf, Borgwedel, Geltorf, Lottorf und Selk waren mit insgesamt 70 Kameraden im Einsatz.

Fahrdorf | Die hohe Rauchsäule samt Brandgeruch, die am späten Dienstagabend über dem Lundbarg in Fahrdorf aufzog, beunruhige einige aufmerksame Anwohner, die sich umgehend telefonisch bei der Rettungsleitstelle gemeldet hatten. Da hatten die zuvor alarmierten Feuerwehren aus Fahrdorf, Borgwedel, Geltorf, Selk und Lottorf die Lage am Gelände des Schützenheimes a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.