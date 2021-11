Weihnachtsmarkt 2021 : Aktuelle Corona-Lage: Budenzauber in Kropp auf der Kippe

Mit Blick auf anstehende Corona-Maßnahmen, muss die Gemeinde Kropp sich nun beraten, ob und wie sie den bereits geplanten Budenzauber stattfinden lassen kann.

Kropp | Alles schien in trockenen Tüchern. Der Budenzauber in Kropp sollte in diesem Jahr wieder seine Türen öffnen. Dieses Mal an neuem Standort auf dem Gelände der Theodor-Strom-Allee 5a (Gelände hinter Ernstings Family, ehemals Kani). In altbewährter Form sollten die Buden des Kropper Weihnachtsmarktes immer am Adventsfreitag und Adventssamstag von 17.30 b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.