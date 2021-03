Geförderte Projekte : Aktivregion Schlei-Ostsee fördert Rad- und Wanderwege am Welterbe

14 Projekte werden von der Aktivregion Schlei-Ostsee in diesem Jahr gefördert, darunter Rad- und Wanderwege am Welterbe.

Ulsnis | Auch in diesem Jahr konnte wieder die Förderung von Kleinprojekten bis 20.000 Euro bei der Aktivregion Schlei-Ostsee beantragt werden. Die Bekanntgabe, welche Projekte gefördert werden, erfolgte jetzt per Videokonferenz während der Vorstandssitzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG). Die Antragslust war in diesem Jahr eher verhalten. Hatte es im ...

