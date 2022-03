Straße kurzzeitig voll gesperrt : Akku in Brand geraten: Feuerwehren rücken zu einer Scheune in Nottfeld aus

Am Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehren Süderbrarup und Steinfeld zu einem Feuer in einer Scheune in Nottfeld gerufen. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Avatar_shz von Jasper Hentschel

06. März 2022, 20:10 Uhr

Nottfeld | Ein Feuer in einer als Werkstatt eingerichteten Scheune hat am späten Sonntagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehren Süderbrarup und Steinfeld gesorgt.

Ein Anwohner meldete gegen 16 Uhr das Feuer in dem Gebäude über den Notruf. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Besatzung eines Rettungswagens wenige Minuten später eintrafen, hatte der Besitzer bereits eigene Löschversuche unternommen und den Brand weitgehend eingedämmt.

Weiterlesen: Nach Schlaganfall des Vaters: Spender retten Familie Georg in einer schweren Zeit

Nach ersten Erkenntnissen war ein Akku in einem Ladegerät in Brand geraten, das auf einem Motorrad stand.

Strecke zwischen Steinfeld und Nottfeld gesperrt

Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten durchführen und kontrollierte die Scheune mit der Wärmebildkamera. Da dabei noch eine Hitzequelle gefunden wurde, räumten die Einsatzkräfte einen Teil der Scheune aus, um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern.

Während der Löscharbeiten war die Strecke zwischen Steinfeld und Nottfeld in Höhe Meierhof für rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.