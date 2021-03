Müll, Lärm und Beleidigungen : Ärger in Passage im Schleswiger Stadtweg

Der kleine Durchgang zwischen Douglas und S.Oliver hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt – zum Leidwesen der Anwohner.

Schleswig | Dass er sich in letzter Zeit immer öfter auf Zehenspitzen über klebrige Fliesen den Weg zur Haustür bahnen muss, nervt Ingo Plöhn ungemein. „Das ist einfach nur ekelhaft. Es macht keinen Spaß mehr, hier zu wohnen“, schimpft er. Was ihn so sehr aufregt: Seit einigen Wochen ist die Passage im Stadtweg 25, die zwischen den Geschäften S.Oliver und Douglas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.