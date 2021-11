Busverkehr in Schleswig : Acht Bushaltestellen im Stadtgebiet werden barrierefrei

In Zusammenarbeit mit dem ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg werden acht Bushaltestellen im Schleswiger Stadtgebiet umgebaut.

Schleswig | Am Stadtfeld, dort wo die E-Ladesäulen der Stadtwerk sind, dürfte kürzlich vielen Schleswigern die Baustelle an der Bushaltestelle Stadtfeld/Feldstraße aufgefallen sein. Grund ist ein barrierefreier Ausbau in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg. Barrierefreie Bushaltestellen In diesem Haushaltsjahr, so heißt es au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.