Verfallenes Haus in Schleswig : Abriss am Hesterberg 6: Das „Rattenhaus“ ist so gut wie weg

Am vierten Abrisstag ist von dem verfallenen Haus am Hesterberg schon nicht mehr viel übrig.

Schleswig | Seit Montag frisst sich der Abrissbagger durch das „Rattenhaus“ am Hesterberg in Schleswig. Der Abriss schreitet täglich voran und am Donnerstag steht nur noch ein kleiner Rest des verfallenen Hauses, das die Stadt schon seit Jahren beschäftigt. Weiterlesen: „Rattenhaus“ am Hesterberg: Was der Abriss kostet und wer zahlen muss Zwei Wochen sollen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.