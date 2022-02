Unterstützung für die Ukraine : AWO Schleswig ist bereit zu helfen – weitere Schritte folgen

Im Internet kursieren zahlreiche Möglichkeiten, Geld für Ukrainer im Kriegsgebiet zu spenden. Doch auch Sachspenden, wie Kleidung oder Lebensmittel werden gebraucht. Diese Anlaufstellen gibt es in Schleswig.

Schleswig | Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schleswig ist bereit, die Menschen in der Ukraine in Not zu unterstützen, meint Leiterin Maren Korban. Zwar noch nicht sofort, aber bald. In Kiel werde derzeit vom Landesverband ein Krisenstab eingerichtet. Sobald dieser einsatzfähig sei, werden weitere Schritte veranlasst, sodass auch der Schleswiger Ortsverein seinen Teil...

