AWO Schleswig : Kleiderausgabe in der Bahnhofstraße findet ab Juni wieder statt

Die Kleiderausgabe findet am Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr statt.

Schleswig | Am Donnerstag, den 3. Juni, findet zum ersten Mal nach der „Corona-Pause“ die Kleiderausgabe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schleswig wieder statt. Sie findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr bei der AWO-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 16 statt. Kleiderspenden Wer Kleider spenden möchte, kann diese während der Öffnungszeiten montags bis freitag...

