Corona-Ausbruch in Kita : ADS Kneipp-Kindergarten in Gelting: Zwei Corona-Fälle und 26 Quarantänen

Aufgrund zweier Corona-Fälle in dem Geltinger Kindergarten wurden 26 Quarantänen angeordnet. Die Kita wurde nicht geschlossen.

Gelting | Wie der Kreis Schleswig-Flensburg am Montag mitteilte, handelt es sich bei zwei der gemeldeten Corona-Infektionen um Fälle in dem ADS Kneipp-Kindergarten in Gelting. Bei den Infizierten handelt es sich in beiden Fällen um Personen des Kindergarten-Personals, wie Julia Ohm, Sprecherin des Kreises auf Nachfrage mitteilte. Darüber hinaus wurde für 26 ...

