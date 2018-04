Schleswig/Neuberend : 7000 Bäume für den Klimaschutz

Dei Mitglieder des Rotary-Clubs Schleswig-Gottorf spenden 6000 Euro für Setzlinge und pflanzen die ersten 1500 Bäume.

23. April 2018, 12:00 Uhr

Uta Fölster tritt die Erde ordentlich fest, nachdem sie eine Rotbuche gepflanzt hat. Zusammen mit 33 weiteren Mitgliedern vom Rotary-Club Schleswig-Gottorf hat sie am Sonnabend eine anderthalb Hektar große Wiese in Neuberend in einen zukünftigen Wald verwandelt.

1500 Bäume haben sie gepflanzt, darunter Rot- und Hainbuchen, Stieleichen, Bergahorne, einige Eiben und Obstbäume. Hintergrund der von Bernd Friedrichsdorf initiierten Aktion ist der Aufruf von Rotary-Weltpräsident Ian Riseley, einen Baum für jeden der 1,2 Millionen Rotarier zu pflanzen. „Wir haben die Zahl verhundertfacht: Unser Club hat 60 Mitglieder, aber wir pflanzen 6000 Bäume“, sagte Präsidentin Heda Silbernagel. „Wir dienen damit gleichermaßen dem Klimaschutz und dem Ziel natürlicher Nachhaltigkeit in unserer Heimat.“ Sie freute sich, für den „Rotary-Klimawald 2018“ so eine „traumhafte Lage“ gefunden zu haben.

Die Spende über 6000 Euro – allein 1500 Euro kommen von Klaus-Dieter Lemmermann – sei groß für ihren Club. Noch einmal so viel würden die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten beisteuern, denen die Fläche gehört, erklärte Revierförster Claas Löhr-Dreier. Am Ende werden insgesamt gut 7000 Bäume gepflanzt.

Während die Rotarier pünktlich vor dem gestrigen „Tag der Erde“ fertig waren, steht dem Förster und seinen Mitarbeitern die meiste Arbeit noch bevor. In einem Kooperationsvertrag haben die Rotarier geregelt, dass der junge Wald samt Einzäunung von den Landesforsten gepflegt wird. „Spätestens in zehn Jahren ist der Zaun weg“, meinte Claas Löhr-Dreier.

„Für die Planung hatten wir nur einen Monat Vorlauf“, erzählte Heda Silbernagel und freute sich darüber, dass die spontane Aktion so gut geklappt hat. Zum Abschluss pflanzten die Rotary-Mitglieder den „Baum des Jahres 2018“: eine Ess-Kastanie. „Er stellt ein Symbol für unser Engagement für Umwelt und Klimaschutz dar“, meinte die Club-Präsidentin.