Volkstrauertag Schleswig : Erinnerung schafft die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

60 Gäste kamen an das Mahnmal am Rosengarten und hörten Gedenkworte unter anderem von der Bürgervorsteherin Susanne Roß.

Schleswig | Kein Volkstrauertag ohne Gedenken. Das Erinnern an die Toten und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker und Nationen verband die rund 60 Besucher der Gedenkstunde, darunter die Vertreter der Verbände und Institutionen, die sich angesichts der Pandemie allesamt auf Abstand vor dem Mahnmal am Rosengarten in Schleswig versammelt hatten. Auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.