Kreis Schleswig-Flensburg : 57-jähriger Kreisbewohner an Corona verstorben

Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 41 Menschen gestorben, vier weitere haben sich infiziert.

Schleswig | Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Kreis Schleswig-Flensburg einen weiteren Todesfall zu bedauern. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, der in einem Krankenhaus in Husum am 27. Januar verstorben ist. Insgesamt steigt d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.