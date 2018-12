Versteigerung im Rathaus : 47 Fahrräder unterm Hammer

Die Fundsachenversteigerung lockt zahlreiche Schnäppchenjäger ins Graukloster am Rathaus.

von shz.de

02. Dezember 2018, 19:08 Uhr

Zehn Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Mit dem lautstarken Hammerschlag von Rathaus-Fachdienstleiterin Carola Hofbauer-Raup wechselte ein altes Damenrad den Besitzer.

Zunächst schleppend lief die Versteigerung der 47 Drahtesel an, die den rund 30 Besuchern am Sonnabendmorgen im Rahmen einer Fundsachenversteigerung im Graukloster des Rathauses präsentiert wurden. „Na, das fängt ja gut an“, sagte Carola Hofbauer-Raup, nachdem niemand ein Gebot für die ersten Räder abgeben wollte. Mit dem ersten Mountain-Bike, das mit allem Pipapo ausgerüstet war, kam die Veranstaltung dann aber richtig in Schwung. Denn: Die Chance auf ein echtes Schnäppchen war groß.

„Von der Anzahl der Besucher müsste mindestens jeder ein Fahrrad mitnehmen“. Dass die Standesbeamtin auch Auktionatorin kann, das bewies Carola Hofbauer-Raup in der kurzweiligen Veranstaltung, die sie in humorvoller Weise leitete. Zu jedem Fahrrad hatte sie etwas zu erzählen. „Hier kommt das Rekord-Herren-Rad Modell ,Super‘ mit Retro-Lampe. Der Name ist Programm“, so wurde ein bronzefarbenes Oldtimer-Rad angeboten, das schließlich für zehn Euro an Thomas Weise aus Schleswig verkauft wurde. Das Fahrrad ohne Sattel wurde kurzerhand „für im Stehen zu fahren“ angepriesen.

Blitzschnell musste die Auktionatorin auf die Hände der Zuschauer reagieren, die die grünen oder orangefarbenen Bieter-Karten in die Höhe streckten. Unermüdlich zählte Carola Hofbauer-Raup dabei die Gebote, behielt die Bieter fest im Blick, wiederholte stets den aktuellen Preis, bis der dritte Hammerschlag den Fahrradkauf letztlich besiegelte – ohne Garantie und Rücknahme, versteht sich.

Nicht alle Räder gingen weg wie warme Semmeln. Wenn niemand beim Mindestgebot von zehn Euro die Karte hob, wartete die allerletzte Chance auf einen kräftigen Advents-Rabatt von 50 Prozent, der mit Wohlwollen gewährt wurde.

Für etwa 15 Fahrräder, darunter bestens erhaltene Damen-, Herren- und Jugendräder, fanden sich dennoch am Ende keine Käufer. Sie werden nun an die Werkstätten, das Jugendaufbauwerk, die Jugendstrafanstalt und die Flüchtlingshilfe verteilt.

Hans Dieter Spiller aus Schleswig war auf der Suche nach einem Herrenrad – und wurde fündig. „Ich bin gerade mit dem Rad gefahren. Das fährt sich richtig super und hat tatsächlich nur zehn Euro gekostet“, freute er sich. Thomas Weise aus Schleswig ersteigerte sich gleich zwei Retro-Räder, darunter ein Klapprad mit Bonanza-Lenkrad aus den 1970-er Jahren. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so günstige Räder bekomme. Ich freue mich riesig“.

Mehr als ein halbes Jahr lagerten die herrenlosen Räder, deren Besitzer nicht ermittelt werden konnten, im Fundbüro des Rathauses. Zweimal im Jahr findet die Fundsachenversteigerung im Graukloster des Rathauses statt.