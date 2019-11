Schleswig : 4000 Gäste kamen zum Basar der Werkstätten

Die Organisatoren zu werben für die vielen Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Handicap.

24. November 2019, 18:10 Uhr

Schleswig | Holzarbeiten, Weihnachtsschmuck, Tannengestecke und Leckereien wie gebrannte Mandeln und Kuchen – einmal im Jahr laden die Schleswiger Werkstätten ein zu einem großen Basar. Gemeinsam zeigen die Mitarbeiter dann, was sie alles können. Außerdem sollen die Besucher die Möglichkeit haben, sich umfassend zu informieren. Nicht nur darüber, was es beim Basar selbst zu sehen und zu erleben gibt. Genauso wichtig ist es den Organisatoren zu werben für die vielen Weiterbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Handicap.

Als sich Sonnabend wieder viele Schleswiger auf dem Gelände am Mühlenredder versammeln, ist der Leiter der Werkstätten, Jan-Henrik Schmidt, zufrieden. Auf etwa 4000 wird er die Zahl der Besucher im Laufe des Tages schätzen. „Die Menschen sollen den Weg zu uns finden. Sie sollen uns richtig kennen lernen und ruhig etwas ins Staunen kommen“, sagt Schmidt. Denn noch immer gebe es in der Vorstellung von vielen ein veraltetes Bild der Werkstätten. Dabei gehe es längst nicht mehr nur um eine Beschäftigungstherapie. „Wenn jemand neu zu uns kommt, dann sehen wir gemeinsam, was er gut kann und was er gut können möchte. Auf dieser Basis erstellen wir dann einen individuellen Bildungsplan“, sagt Maresa Elhardt-Weise, die Leitung der Wohnassistenz. Das langfristige Ziel könne dann ein ausgelagerter Arbeitsplatz in einem Betrieb und sogar eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sein.

Draußen und drinnen auf dem Gelände haben sich die Menschen indes bunt gemischt. Teilweise herrscht ein richtiges Gedränge. Man steht um einen Feuerkorb, heiße Getränke werden gereicht und an zahlreichen Ständen darf gestöbert werden. Viele Mitarbeiter der Werkstätten sind selbst im Verkaufsbereich und erzählen von ihrer Arbeit. Für Kinder mit ihren Eltern gibt es besondere Attraktionen wie das Kinderschminken. Und im Werkstattbereich gibt es echte Handarbeit zum Anfassen.

Teamleiter Olaf Fieroh berichtet dort über die Pulverbeschichtung, mit der sich seine Gruppe beschäftigt. Praktisch alle Gegenstände aus Metall können auf diese Art veredelt werden, seien es Felgen, Fahrräder oder auch Milchkannen. Auch musikalisch wird etwas geboten: Der Auftritt von zwei Bands und einem Chor gehört mit zum Programm.

Die Rückmeldungen der Besucher seien durchweg positiv, berichtet Schmidt. „Wir wollen nun die Emanzipation von Menschen mit Behinderungen noch weiter voranbringen und immer wieder für unsere Sache werben“, sagt er.