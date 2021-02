Hohe Kosten, keine Einkünfte : 40 Tiere im Winterlager: Zirkus Lauenburger erfährt Welle der Solidarität

Viele Geld- und Sachspenden erreichen den Zirkus. Tierschützer fordern indes, die Familie solle die Tiere abgeben.

von Sven Windmann

15. Februar 2021, 13:43 Uhr

Schleswig | Der SN-Bericht über die Familie Lauenburger hat viele Menschen in der Region offenbar berührt. Seit Monaten befindet sich der Zirkus mit Sack und Pack im Winterlager am alten Schleswiger Butterwerk – wirtschaftlich schwer getroffen von der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown.

Weiterlesen: Wie die Corona-Krise dem Zirkus Lauenburger zu schaffen macht

Nachdem Junior-Chef Manuel Lauenburger und seine Frau Marleen nun ihre schwierige Situation öffentlich gemacht haben, hat es eine wahre Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft gegeben. Viele Menschen wollen etwas beitragen, damit es der zehnköpfigen Familie und den 40 Tieren nicht an Nahrung und Wärme mangelt.

455 Euro Spenden gesammelt

„Wir können die Familie in dieser Situation nicht alleine lassen“, sagte etwa Frauke Maß, Mitarbeiterin im Edeka-Markt Hetzel in Fahrdorf, die kurzerhand die Koordination einer Hilfsaktion übernahm. Gemeinsam mit Lebenspartner Stefan Diecks und den Kollegen des Supermarktes trugen sie mit Unterstützung zahlreicher Kunden eine Spendensumme von 455 Euro zusammen.

Diecks

Jetzt konnten an die Familie Lauenburger säckeweise Möhren, Pferdefutter, Kaminholz, Äpfel, Salat, Hundefutter, Nahrungs- und Hygienemittel für die Kinder sowie einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro überreicht werden. Familie Hetzel legte zudem eine Schippe drauf: Weitere 200 Euro an Spenden wurden als Hilfe an die Familie überwiesen.

Mit Unterstützung des Fuhrunternehmens Friedrich Welk aus Selk wurde die schwere Fracht kurzerhand in die alte Halle des ehemaligen Butterwerkes geliefert. Die Freude auf allen Seiten war groß – und auch Kamel „Sahib“ blickte neugierig auf die Gäste, die Obst und Gemüse im Gepäck hatten.

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen bei unserer Aktion mitgemacht haben. Frauke Maß

Und täglich wächst die Solidarität mit der Zirkusfamilie: Drei Rundballen Heu und jede Menge Strohballen haben Roland Hansen, Sven Ullrich und die Kinder Hanna und Paula aus Geltorf sowie Marc Hansen aus Hummelfeld am auf zwei Anhängern geladen und sie nach Schleswig gefahren.

Christina Weiss

Stellvertretend für die Schleswiger Suppenküche und die Nachbarschafts-Gemeinschaft der Kösliner Straße überreichte Wolfgang Peters eine große Ladung an Lebensmitteln. Stefan Hansen und Wiebke Clausen aus Moldenit rollten mit dem Treckergespann an, um eine große Ladung Stroh anzuliefern. Vier Raummeter Feuerholz brachten schließlich Mathias Schröder und das Team des Pflegedienstes „To Hus am Flieger“ mit Unterstützung von Landwirt Hansi Schmitt aus Borgwedel vorbei.

Christina Weiss

Von der großen Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region zeigte sich Familie Lauenburger berührt.

Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. So viel Hilfe, solch eine große Hilfsbereitschaft der Menschen. Vielen Dank. Manuel Lauenburger

Weiterhin übernimmt Frauke Maß die Koordination von Spenden.

Die Pandemie dauert noch an. Es ist bitterkalt und der Winter ist noch längst nicht vorbei. Frauke Maß

Wer mit einer Spende helfen möchte, der kann sich bei Frauke Maß unter Telefon 0151/614 626 38 melden.

Kritik von Peta

Der schwierige Situation der Zirkusfamilie Lauenburger im Schleswiger Winterlager beschäftigt nun auch die Tierrechtsorganisation Peta. In einer öffentlichen Stellungnahme heißt es: Die fehlenden Einnahmen während der Corona-Krise „brachten insbesondere Zirkusse mit kostspieliger Tierhaltung in eine prekäre Lage.“ Auch Zirkus Lauenburger sei davon betroffen und mit rund 40 Tieren, darunter Kamele, Lamas und Pferde, in Schleswig gestrandet.

Daher appelliert Peta an das Zirkusunternehmen, „die Tiere dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben“. Viele Zirkusse seien nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appelliere man an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen, so Dr. Yvonne Würz, Peta-Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche.