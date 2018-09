Kropp : 40 Jahre Zusammenhalt

Ein besonderes Klassentreffen feierten 22 ehemalige Schüler aus Kropp – zum 40. Mal jährte sich ihr Schulabschluss.

12. September 2018, 17:52 Uhr

„Wir haben uns anfangs nach 20 Jahren getroffen und die Abstände auf zehn und zuletzt auf fünf Jahre verkürzt“, berichteten Regina Greve und Holger Syring, die gemeinsam mit Uta Baurhenne und Heike Andresen auch dieses sechste Klassentreffen organisiert hatten.

Dabei sei dieser Zusammenhalt untereinander erst im letzten Schuljahr entstanden. „Da haben wir unsere erste und einzige Klassenfahrt gemacht“, erinnern sich die Vier. Der damalige Klassenlehrer habe nicht mitfahren wollen, und so fand die Fahrt in Begleitung des Musiklehrers Jürgen Hans und der Sportlehrerin Ingrid Lüthje statt. „Wir sind mit dem Zug ins Berchtesgardener Land an den Hintersee gefahren und diese Fahrt war einfach nur toll. Wir waren damals 15 Jahre alt“, sagte Syring.

Die weiteste Anreise zu diesem Klassentreffen hatten Susanne Dickmann-Wolfsmüller (geborene Hans) aus Florida und Holger Kunz aus Pottenstein in Bayern. Die meisten Ehemaligen des Abschlussjahrgangs 1978 leben in Kropp und in den umliegenden Gemeinden. Es gibt viele Freundschaften, die seit 40 Jahren bestehen. Auch der Kontakt zu den ehemaligen Lehrern besteht bis heute und Ingrid Lüthje ist bei jedem Klassentreffen dabei.

Zur Feier des Tages hatten sie sich eine Rundfahrt durch Kropp mit Trecker und Planwagen gegönnt. Anschließend gab es ein gemeinsames Abendessen im Gasthof Bandholz und „danach wird getanzt. Das machen wir immer so“, sagte Holger Syring. Und schon standen die Ehemaligen in Grüppchen zusammen und plauderten – wie in alten Zeiten.