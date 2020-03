Schleswig : 40 Corona-Tests pro Tag im Kreis Schleswig-Flensburg

Zahl der Erkrankten auf 34 angestiegen, Laboruntersuchungen gibt es nur bei zwingenden Indizien.

von Gero Trittmaack

24. März 2020, 18:25 Uhr

Schleswig | Die Zahl der Corona-Erkrankten hat gestern einen Sprung nach oben auf 34 gemacht – das sind fünf Fälle mehr als am Vortag. In den Tagen zuvor waren die Sprünge weit weniger gravierend ausgefallen. Doch auch die neue Entwicklung liegt noch weit unter dem, was die Fachleute befürchtet hatten. Die exponentielle Zunahme (1-3-9-27-81 ...) ist bisher ausgeblieben. Von einem solchen Wachstum sprechen Mathematiker, wenn jeder Kranke mehr als einen Gesunden ansteckt.

Dr. Kai Giermann, der Leiter des Schleswiger Gesundheitsamtes, geht davon aus, dass jeder Corona-Kranke drei Gesunde ansteckt. Das allerdings ist bei der Erkrankungsentwicklung im Kreis Schleswig-Flensburg noch nicht abzulesen. Das mag auch an den strengen Kontaktverboten liegen. Und: In die Statistik aufgenommen werden können nur nachgewiesene Fälle. Und dafür ist ein Test notwendig. Doch die Zahl dieser Tests ist überschaubar, wie eine Recherche unserer Zeitung ergab. Demnach wurden seit dem 12. März im Kreis Schleswig-Flensburg täglich durchschnittlich knapp 40 Menschen auf das Coronavirus getestet.

Hauptanlaufpunkt für Menschen, die befürchten, sich das Virus eingefangen zu haben, ist die Hotline 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Am Telefon wird abgefragt, welche Symptome der Patient hat, ob er gerade aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist oder Kontakt zu einem Infizierten hatte. Ist zumindest eine der beiden letztgenannten Bedingungen erfüllt, wird der Anrufer an eines der zehn im Lande verteilten Testzentren überwiesen. Eines davon befindet sich in Schleswig, die genaue Adresse aber wird verschwiegen, weil die KV sonst einen Ansturm von verunsicherten Bürgern erwartet.

Die Vereinigung rät auch von Anrufen bei der Hotline ab, wenn es nicht eindeutige Hinweise auf das Coronavirus gibt – die Nummer sei häufig auch so schon überlastet, sodass einige Anrufe nicht entgegengenommen werden können.

In dem Schleswiger Zentrum werden auch Patienten getestet, die von den niedergelassenen Ärzten dorthin überwiesen werden. „Wir führen dort täglich zehn bis 15 Tests durch“, erklärte KV-Pressesprecher Niko Schmidt. Fällt der Test bei der Laboranalyse positiv aus, muss sich der Patient in häusliche Quarantäne begeben. Das Schleswiger Helios-Klinikum führt Tests nur in wenigen Einzelfällen durch, wie Pressesprecherin Andrea Schumann erläuterte.

Das Schleswiger Gesundheitsamt lässt ebenfalls Verdachtsfälle testen – allerdings ebenso wie die Kassenärztliche Vereinigung nur, wenn es einen Kontakt mit einem Infizierten gegeben hat oder der Patient aus einem der vom Robert-Koch-Institut definierten Risikoländer zurückgekehrt ist.

Auf Nachfrage teilte Martina Potztal als Pressesprecherin des Kreises Schleswig-Flensburg mit, dass seit dem 12. März 300 Menschen getestet wurden – das sind im Schnitt 23 pro Tag.