Mäuse-Babys im Karton geboren : 38 Mäuse in der Kälte ausgesetzt – jetzt kümmert sich das Tierheim Schleswig

Bei dem Dauerregen und der Kälte am Montag hat jemand seine Farb-Mäuse in der Erikstraße in Schleswig ausgesetzt. Einige von ihnen haben ihre Junge in dem Karton zur Welt gebracht.

Schleswig | Bei Dauerregen, Wind und Kälte hat jemand seine Farb-Mäuse am Montag in einen Karton gesteckt und in der Erikstraße in Schleswig ausgesetzt. „Der Finder war mit seinem Hund spazieren und hat den Karton entdeckt“, sagt Yvonne Wiegers-von Wegner. Die Vorsitzende vom Tierschutzverein kann nicht fassen, dass Menschen Tieren so etwas antun. Weiterlesen:...

