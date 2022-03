Schleswig-Flensburg : 36 Kriegs-Flüchtlinge im Kreis: Viele Schleswiger bieten Wohnungen und Zimmer an

Die ersten Kriegs-Flüchtlinge haben die Schleiregion bereits erreicht. Die Stadt Schleswig teilt mit, dass bereits viele Bürger Wohnraum zur Verfügung stellen wollen und die Stadt weiterhin froh über jedes Angebot sei.

Schleswig | Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, steigt täglich, und auch in der Schleiregion sind die ersten Geflüchteten längst angekommen. Durch das Land bestimmte Zuweisungen auf die Kreise gibt es derzeit noch nicht, diese seien noch in Klärung, sagt Kreissprecher Marko Wolter am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion. Weite...

