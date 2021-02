Kreis Schleswig-Flensburg : 34 neue Corona-Fälle am Wochenende

Inzidenz minimal auf unter 70 gesunken. 119 britische Mutanten im Kreis festgestellt.

Schleswig | Am Wochenende wurden im Kreis Schleswig-Flensburg 34 neue Corona-Fälle festgestellt. Am Sonnabend waren es 25, am Sonntag kamen noch einmal neun hinzu. Dadurch sank die Sieben-Tage-Inzidenz, die entscheidende Maßeinheit zum Vergleich der Städte, Regionen...

