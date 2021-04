Großfeuer in Tolk : 300 Großballen Stroh in Flammen

Bei einem Feuer in Tolk sind am Mittwoch zwei Hallen in Flammen aufgegangen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Tolk | Großalarm in Tolk: Bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Alten Dorfstraße wurden Mittwochnachmittag zwei Hallen durch die Flammen zerstört. Der Alarm wurde um 13.10 Uhr ausgelöst – aber als die ersten Wehren eintrafen, schlugen schon hohe Flammen aus dem Gebäude, in dem nach Angaben des Landwirts 350 bis 300 Großballen Stroh la...

