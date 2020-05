Pflegeeinrichtung und Fleischfabrik betroffen : 30 neue Coronafälle in Schleswig und Böklund

13 Bewohner und sechs Mitarbeiter des „Feierabendhauses“ haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Auch elf Fälle bei „Böklunder“.

von Sven Windmann

22. Mai 2020, 15:30 Uhr

Schleswig/Böklund | Jetzt hat es auch die erste Schleswiger Pflegeeinrichtung erwischt: 13 Bewohner und sechs Mitarbeiter des „Feierabendhauses“ in der Lutherstraße sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigten gestern sowohl das Gesundheitsamt des Kreises Schleswig-Flensburg als auch der Betreiber des Heimes, die Stiftung Diakoniewerk Kropp. Damit aber nicht genug: Zudem wurden bei den Tests der Mitarbeiter der Böklunder Fleischwarenfabrik („Zur-Mühlen-Gruppe“) inzwischen elf positive Coronafälle registriert.

In Schleswig war der erste Fall bereits am Mittwoch aufgetreten. Allerdings nicht direkt im „Feierabendhaus“, sondern in der Helios-Klinik. Dorthin war ein Bewohner der Pflegeeinrichtung eigentlich wegen anderer Symptome eingeliefert worden. Bei einem zusätzlich vorgenommenen Corona-Test wurde dann aber das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen. „Daraufhin wurden natürlich auch alle anderen Bewohner und das Pflegepersonal getestet“, sagt Sven Roßmann, Personalvorstand im Diakoniewerk Kropp. Das Ergebnis: 18 weitere Treffer.

„Wir waren davon völlig überrascht“, betont Roßmann. Denn sämtliche betroffene Mitarbeiter hätten keinerlei Anzeichen einer Erkrankung gezeigt. „Wenn es anders gewesen wäre, wären sie sicherlich nicht zum Dienst erschienen.“ Auch bei den erkrankten Bewohnern habe es keinen Verdacht auf Corona-Fälle gegeben. Inzwischen aber seien drei von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden, es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Roßmann: „Und ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt.“

Wie sich das Virus in dem Pflegeheim ausbreiten konnte, darüber kann bislang nur spekuliert werden. Eine Quelle könnte das Pflegepersonal sein, eine andere Besucher. Denn seit gut eineinhalb Wochen konnten die zuletzt 23 Bewohner des Hauses wieder Gäste empfangen. Allerdings nur unter strengen Hygieneauflagen. Damit ist nun wieder Schluss. Besuche sind nicht mehr möglich. Zudem sind die 21 Mitarbeiter, die ebenfalls getestet wurden aber keine positiven Befunde hatten, in eine Art Brücken-Quarantäne geschickt worden. Das bedeutet: Sie dürfen sich zunächst für die nächsten zwei Wochen nur zu Hause und im „Feierabendhaus“ aufhalten. Für die sechs infizierten Mitarbeiter und ihre Kontaktpersonen wurde vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet. Spätestens am kommenden Mittwoch sollen bei allen Pflegekräften und Bewohnern erneut Abstriche genommen werden.

Dass es laut SN-Informationen im Laufe dieses Monats bereits drei Todesfälle im „Feierabendhaus“ gegeben hat, bestätigt auch Sven Roßmann auf Nachfrage. Er betont jedoch, dass es „in allen Fällen keinerlei Hinweise auf einen Zusammenhang mit Covid-19“ gegeben habe. Weder vor noch nach dem Tod.

In der Fleischwarenfabrik in Böklund haben die groß angelegten Corona-Tests indes nun ebenfalls für besorgniserregende Zahlen gesorgt. Bei elf Mitarbeitern war das Ergebnis bislang positiv. Davon kommen sechs der Betroffenen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, fünf wohnen in Flensburg. Insgesamt wurden von rund 1900 Beschäftigten inzwischen rund 1400 getestet, 1064 Befunde liegen laut Angaben des Kreises bereits vor. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass weitere Coronafälle hinzukommen“, sagt Fabian Reinkemeier, Sprecher der Firma Tönnies, zu der die „Zur-Mühlen-Gruppe“ zählt, auf Nachfrage. Gleichzeitig betont er aber auch: „Es wird in Böklund sicher keine Großlage wie in anderen Kreisen und Betrieben geben.“ Denn bei den elf positiven Befunden handele es sich um Einzelfälle. „Die Menschen haben nicht direkt zusammen gearbeitet oder gewohnt, höchstens zu zweit“, so Reinkemeier.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises wurde für die Betroffenen, die keine oder nur geringe Anzeichen einer Erkrankung zeigen würden, eine Quarantäne angeordnet. Das gilt auch für direkte Kontaktpersonen wie etwa Familien, Mitbewohner und Mitfahrer aus Fahrgemeinschaften. Große Auswirkungen auf die Produktion befürchtet man in Böklund deshalb nicht.

Zudem betont der Sprecher, dass „die meisten der jetzt positiv Getesteten“ direkt bei der „Zur-Mühlen-Gruppe“ angestellt seien und diese auch nicht in sogenannten Sammelunterkünften lebten. Es handelt sich demnach also nur in wenigen Fällen um Arbeiter, die über Werkverträge bei Subunternehmen angestellt sind. Gerade in diesem Bereich hatte es bundesweit zuletzt zahlreiche Coronafälle gegeben, was zu einer breiten Diskussion über die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie geführt hat.

Die Zahl der positiv getesteten Personen im Kreis Schleswig-Flensburg ist nun auf 155 angestiegen.