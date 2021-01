Weihnachtsdorf Wanderup : 30.000 Euro für Hospizarbeit

Auch ohne Veranstaltungen ergab das Weihnachtsdorf 2020 eine hohe Spendensumme. Neue Wichtel mit Maske sind eingetroffen.

08. Januar 2021, 16:04 Uhr

wanderup | „Wir sind überwältigt, mit dieser hohen Summe hätten wir in diesen schwierigen Zeiten niemals gerechnet“, sagt Holger Braaf, Vorsitzender des Weihnachtsdorfvereins in Wanderup. Gemeint ist die beeindruckende Spendensumme von 30.000 Euro, die zustande gekommen ist, obwohl das Weihnachtsdorf 2020 wegen Corona gar nicht stattfinden konnte. Das Ergebnis liegt damit nur um wenige tausend Euro unter dem Rekordergebnis nach dem Weihnachtsdorf 2019. Die Summe ist wie immer für die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste im Land bestimmt.

Ein Teil der Summe geht in diesem Jahr aber auch nach Niebüll, denn Bernhard Vogel, Leiter des dortigen Wilhelminen-Hospizes und bekannter Organisator und Moderator von Benefiz-Sportveranstaltungen, hatte sich als Schirmherr des in diesem Jahr nur virtuellen Weihnachtsdorfes zur Verfügung gestellt. Für die Enthüllung des diesjährigen Skulpturen-Wichtels kam Bernhard Vogel aber persönlich am ersten Adventswochenende in den Wichtelpark nach Wanderup. „Für mich war das eine große Ehre. Ich freue mich riesig darüber, was das Weihnachtsdorf auch diesmal – ganz ohne Veranstaltungen – bewegt hat“, sagt der Hospiz-Experte.

Freude auch bei Bürgermeisterin Ulrike Carstens: „Besonders berührt mich, dass gerade in einer Zeit, in der so viele Menschen finanzielle Sorgen haben und durch die Pandemie eingeschränkt sind, die Spendenbereitschaft so groß war. Ein herzlicher Dank an alle Sponsoren, Organisatoren und Helfer für dieses wunderbare Zeichen an Zusammenhalt in dieser Region.“

Die Summe kam zum großen Teil durch die Abgabe des 2020er Wichtels – in diesem Jahr mit Maske – gegen eine Spende von jeweils einen Euro zustande. Erstmals konnte der kleine Glücksbringer, der dafür steht, Gutes zu tun, online bestellt werden. Der Ansturm war so groß, dass der Wichtel noch vor dem ersten Advent komplett ausverkauft war. Weitere Exemplare wurden bestellt. „Nun ist der Nachschub angekommen. Die Wichtel können in Wanderup bei Nah und Frisch, der team-Tankstelle und in der Apotheke erworben werden“, teilt Holger Braaf mit.

Durch einen besonderen Umstand – einer kleinen Produktions-Panne – wurden rund 100 Wichtel mit grüner Mütze geliefert. Es handelt sich seit Beginn des Weihnachtsdorfes um die einzigen Wichtel mit dieser Mützenfarbe. „Wie wollen diese jetzt als Special-Edition anbieten und geben sie für eine Spende von zehn Euro ab“, sagt der Weihnachtsdorfchef. Wie schon Modelle aus anderen Jahrgängen, dürften die Grünmützen zu begehrten Sammelobjekten werden.

Weitere Spenden kamen von treuen Sponsoren, weiteren Unterstützern und auch von den Baumpatenschaften. Denn auch in dieser Weihnachtszeit war und ist Wanderup mit unzähligen Lichterketten und Sternen sowie mehr als 150 festlich geschmückten Tannenbäumen – darunter auch die Riesentanne auf dem Dörpsplatz– festlich in Szene gesetzt worden.

Am Wochenende wird dieser Weihnachtszauber von vielen freiwilligen Helfern wieder abgebaut – in Vorfreude auf das Weihnachtsdorf 2021. „Die Vorbereitungen laufen bereits, es gibt schon viele Ideen, Gespräche mit den künftigen Schirmherren und zahlreiche Anfragen von Ausstellern“, sagt Holger Braaf.