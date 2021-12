Vorschrift ohne Konsequenzen : 2G-Regel im Einzelhandel – von Kontrollen noch immer keine Spur

Seit knapp einer Woche gilt 2G auch im Einzelhandel. Bislang hatte diese Regel in Schleswig und dem Kreis jedoch keine Konsequenzen. Denn die Stadt durfte die Einhaltung bislang gar nicht kontrollieren.

Schleswig | Seit knapp einer Woche gilt beim Shoppen: Nur Geimpfte oder Genesene dürfen in die Geschäfte. Das trifft Ungeimpfte besonders, weil in der Vorweihnachtszeit viele Erledigungen anstehen und Geschenke gekauft werden müssen. Anfang der Woche haben wir uns in Schleswig umgehört, wie die neue Regelung bei den Läden ankommt und die Resonanz war positiv. ...

