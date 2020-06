Jübek : 250 Gäste feierten in Autodisco

Die nächste Autodisco findet am 20. Juni statt.

14. Juni 2020, 16:52 Uhr

Jübek | Tanzen in der Disco, Festivals und Konzerte sind durch die Corona-Beschränkungen seit Monaten tabu. Wenn man nun aber ins Autokino kann, warum dann nicht auch in eine Autodisco?

Das dachten sich die Macher auch und haben für die Veranstaltungen am Wochenende gleich mehrere Kollegen dafür gewinnen können. Am Freitag heizte „Ina Colada“ zusammen mit DJ Chaos Basti, der Partymeute mit Mallorca Hits ein. Am Sonnabend haben DJ Mr.B und DJ Daniel Mic aufgelegt.



Konzert mit der Hupe





An beiden Tagen waren alle Plätze belegt. Knapp 250 Personen, aufgeteilt in 50 bis 60 Autos, fanden sich an beiden Tagen ein. Aufgereiht mit Sicherheitsabstand, jeder in seinem Auto. Die Bühne im Blick, das Radio auf Empfang und die Hände an der Hupe, wurde ausgelassen gefeiert.

Das klingt im ersten Moment befremdlich, Disco ohne Tanzen oder ein Getränk an der Bar. Doch nach anfänglicher Skepsis wurde die Stimmung immer ausgelassener. DJ Daniel Mic und DJ Mr.B wussten das Publikum zu animieren. Sei es das gemeinsame Hupen oder die Lichthupe im Takt der Musik. Dem Aufruf, im Chor mitzusingen, mit der Warnweste zu schwingen oder das Auto im Rhythmus der Musik schaukeln zu lassen, wurde ebenfalls gefolgt.

Die Gäste hatten ihren Spaß und die Veranstalter waren zufrieden und glücklich, endlich wieder vor Publikum auflegen und auftreten zu können.



Nächste Disco am 20. Juni





Die Autodisco in Jübekwurde sogar genutzt, um einen Junggesellinnenabschied zu feiern. Die zukünftige Braut Angelique Levsen aus Bredstedt, war überglücklich, einen Weg gefunden zu haben, um doch mit ihren Mädels feiern zu können.

Das Fazit des Abends: Die Gäste der Veranstaltung haben sich anstandslos an die Coronaregeln gehalten, Abstand gewahrt und hatten trotzdem viel Spaß.

Wer Lust auf eine Autodisco bekommen hat, kann sich für den 20. Juni noch Karten sichern. Dann gibt es sogar Musikwünsche sowie die Lasershow, DJ Chaos Basti und seine Gäste.

www.auto-openair-2020.de