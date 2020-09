Langstedt : 25-Jahr-Jubiläum: Die Erfolgsgeschichte des Kindergartens

Langstedter Einrichtung öffnete 1995 mit einer Gruppe, inzwischen werden dort 65 Kinder betreut.

29. September 2020, 09:34 Uhr

Langstedt | Auf der ersten von ihm geleiteten Sitzung der Gemeindevertretung berichtete Ralf Ketelsen über seine ersten 100 Tage im Amt des Bürgermeisters. Er sei insbesondere überrascht gewesen über die Themenvielfalt, die mit diesem Amt verbunden ist. Die repräsentativen Aufgaben habe er gerne wahrgenommen.

Dazu gehörte auch das 25-jährige Jubiläum des Kindergartens „Treenestrolche“. Im August 1995 wurde die Einrichtung mit einer Gruppe im ehemaligen Schulgebäude in Langstedt eröffnet. Bis dahin besuchten die Langstedter Kinder den Kindergarten in Bollingstedt, an dem sich die Gemeinde beteiligt hatte. Inzwischen besuchen auch viele Kinder aus Eggebek die Kita in Langstedt. Beide Gemeinden haben einen Kooperations-vertrag über Kosten und Belegungsrechte abgeschlossen. In den Jahren wurde dieser Kindergarten um eine weitere Gruppe, eine Naturgruppe und ein Krippenhaus erweitert und bietet nun Platz für 65 Kinder. Das Jubiläum wurde corona-bedingt im kleinen Rahmen begangen, den der Kinderliedermacher Grünschnabel für die Kita-Kinder aber zu einem besonderen Erlebnis werden lies. Mit diesem Jubiläum verbunden war auch das 25-jährige Dienstjubiläum von Anja Henningsen, einer beliebten Mitarbeiterin der ersten Stunde.

Aus dem Bauausschuss berichtete Tanja Bruhn über die Begutachtung der Linden in der Ulmenallee. Vor zirka 30 Jahren mussten die 80 Jahre alten Ulmen in dieser Allee gefällt werden, da sie vom Ulmensplintkäfer befallen waren und abzusterben drohten. An ihrer Stelle wurden, gefördert durch das Land aus einem Sondertopf der Dorferneuerung, 200 Linden gepflanzt, wodurch der prägende Charakter dieses Straßenzuges im alten Dorfkern erhalten werden konnte. Nunmehr ist aber eine umfangreiche Kronenpflege dieser Bäume erforderlich, das ergab eine Begutachtung. Der Bauausschuss wurde beauftragt, gemeinsam mit der Amtsverwaltung die Maßnahme auszuschreiben, damit die Arbeiten möglichst noch im Winterhalbjahr ausgeführt werden können.

Ausführlich befasste sich die Gemeindevertretung mit dem Antrag der Jagdgenossenschaft auf Bezuschussung zur Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera zum Schutz der Rehkitze bei der Grasmaat. Die herkömmlichen Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf zirka 10.000 Euro und einem jährlichen Aufwand von 1000 Euro. Da die Drohne bei Bedarf auch der Feuerwehr zu Verfügung steht, sagten die Kommunalpolitiker einen Zuschuss von 500 Euro zu, sodass einem Kauf bereits inklusive eingegangener Spenden nichts mehr im Weg steht..

Auch in diesem Sommer bot sich zum Teil ein chaotisches Bild der parkenden Autos auf dem Parkplatz der Gaststätte, der auch von Wohnmobilisten sowie von Kanufahrern der Anlegestelle Langstedt genutzt wird. Die Gemeinde möchte diesen Platz umgestalten, um ein geordnetes Parken für alle zu erreichen. Der Bauausschuss wurde beauftragt, entsprechende Pläne gemeinsam mit den Beteiligten und interessierten Bürgern zu entwickeln und zur Förderung aus dem Regionalbudget der Aktivregion einzureichen.

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete Bürgermeister Ralf Ketelsen Kim Nissen als neuen Gemeindevertreter, der für den ausgeschiedenen langjährigen Bürgermeister Jacob Bundtzen nachrückte.

Abschließend gab der Bürgermeister bekannt, dass die traditionellen Dorfveranstaltungen Laternelaufen, Gänseverspielen und der Kameradschaftsabend der Feuerwehr in diesem Jahr ausfallen müssen.