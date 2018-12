Schleswig : „2018 hat Spuren hinterlassen“

Grußwort zum Jahreswechsel von der Bürgervorsteherin und dem Bürgermeister.

von Alf Clasen

30. Dezember 2018, 17:09 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schleswig,

das Jahr 2018 begann unangenehm. Die Gewässerverschmutzung durch Plastikmüll war plötzlich ein Thema direkt vor unserer Haustür! Die Stadtwerke und die Stadt arbeiteten aber sofort sehr zielorientiert und produktiv in dieselbe Richtung, tatkräftig unterstützt von den Rendsburger Stadtwerken. Mit letzteren sowie mit den Stadtwerken Eckernförde wurde unabhängig von der Plastikproblematik intensiv an einem Kooperationsmodell gearbeitet, welches alle drei Stadtwerke zukunftsfähig aufstellen soll, um in Schleswig Aufgaben, wie zum Beispiel den Ausbau des Glasfasernetzes und die Instandhaltung der Schwimmhalle, bewältigen zu können.



Abriss und Neubauten





Das Jahr hinterließ weitere Spuren: Stadtbildprägende Neubauten auf den Königswiesen und auf der Freiheit sowie der Abriss des Hertie-Ensembles und die Einrüstung des Domturms für eine aufwändige Sanierung sind nur einige Beispiele. Der Neubau der Feuerwache am Karpfenteich ist fast abgeschlossen, mit dem Bau der Feuerwache am Kattenhunder Weg konnte begonnen werden. Die Themen Innenstadtsanierung, Erweiterung des Heimatgebäudes um eine Theaterspielstätte und die Zukunft des Parkhausquartiers waren regelmäßig als Tagesordnungspunkte der Bauausschusssitzungen wiederzufinden. Eine Gestaltungssatzung für die Gebiete Altstadt und Holm wurde nach jahrelangen Feinarbeiten beschlossen und soll das einzigartige Erscheinungsbild dieser Bereiche bewahren.

Durch die Erschließung neuer Baugebiete wird sich der Trend einer wachsenden Bevölkerungszahl in Schleswig weiter fortsetzen können. Baugebiete für Einfamilienhäuser entstehen am Schützenredder und „auf den Wiechelnkoppeln“. Auf dem Gelände des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses sind in Mehrfamilienhäusern 150 Wohneinheiten für Menschen mit geringerem Einkommen geplant.

Die Versorgung mit Krippen- und Kindergartenplätzen, die umfangreichen Schulangebote, ein Jugendzentrum mit einem bunten Angebot und vieles mehr sind weiterhin Faktoren, die unsere Stadt für Familien lebenswert machen.

Die Aufnahme Haithabus und des Danewerks in die Unesco-Weltkulturerbeliste war einer der positiven Höhepunkte im vergangenen Jahr! Hier gilt dem Archäologischen Landesamt unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim sowie dem Förderverein Haithabu-Danewerk e.V. ein besonderer Dank für die jahrelangen Bemühungen um diesen Titel, welcher natürlich auch für die Tourismuswirtschaft der Stadt Schleswig zukunftsweisend sein wird. Die Ostsee-Fjord-Schlei GmbH verzeichnete kurz nach Bekanntgabe dieser Entscheidung einen markanten Anstieg der Übernachtungszahlen.

Touristen, die Schleswig besuchten, aber auch die Schleswigerinnen und Schleswiger selbst profitierten im vergangenen Jahrhundertsommer nicht nur von der traumhaften Umgebung und der Natur, sondern auch vom vielfältigen kulturellen Angebot der Stadt. Das Norden-Festival, verschiedene Stadtfeste im Freien, aber auch ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen und Ausstellungen in unseren Kultureinrichtungen schafften Raum für Begegnungen.

Nach der Kommunalwahl 2018 konstituierte sich die Ratsversammlung neu. Die Mehrheitsverhältnisse änderten sich, Ausschüsse und Gremien wurden neu besetzt, letztere erstmals paritätisch. Der ehemalige Bürgervorsteher Eckard Haeger, dem ein ausdrücklicher Dank für seine geleistete Arbeit gebührt, ist nun als Stellvertreter aktiv.



Dank an die Mitbürger





Ein Dank gilt all den Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter Ihnen, die den Jahreswechsel nicht im Kreise ihrer Lieben genießen können, sondern sich in Krankenhäusern und den vielen Pflegeeinrichtungen der Stadt um ihre Mitmenschen kümmern, sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schleswiger Polizei, die jahraus, jahrein rund um die Uhr für unsere Sicherheit sorgen.

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern aus Schleswig und dem Umland, die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich engagierten! Gilden, Beliebungen, Logen oder Service-Clubs, die Jugendkonferenz oder der Seniorenbeirat, Sport-, Kunst-, oder Kulturvereine, soziale Einrichtungen und die Flüchtlingshilfe, um nur einige zu nennen, würde es ohne die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit nicht geben. Sie prägen das gesellschaftliche Miteinander und geben der Stadt ihr unvergleichliches Gesicht! Durch die private Spende von 2 000 000 Euro von den Eheleuten Meier und vielen weiteren Spendern kann der Bau eines stationären Hospizes im nächsten Jahr hoffentlich verwirklicht werden. Auch das ist ein wunderbares Beispiel privaten Engagements.

Im kommenden Jahr, liebe Schleswigerinnen und Schleswiger, haben Sie gleich zweimal die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten: Zunächst können Sie am 26. Mai 2019 die Zukunft Europas mitbestimmen. Nach dem Brexit der Briten und einem immer stärkeren Rechtsruck in unseren europäischen Nachbarländern, sollten wir alle dabei mithelfen, Europa wieder enger zusammenzuführen.

Eine weitere Wahl dürfen Sie am 1. September 2019 treffen. Ihre Stimme bei der Direktwahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters ist richtungsweisend für die Zukunft unserer Stadt.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen an den anstehenden Aufgaben zu arbeiten.

Allen Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir für das Jahr 2019 Gesundheit, Zufriedenheit und vielfältige freundliche Begegnungen in unserer schönen Stadt.