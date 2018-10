Süderbrarup : 2000 Euro für den guten Zweck

Jürgen und Marion Saar unterstützen den Fördervereins der „Schule am Markt“ und das Projekt „Plan haben“.

23. Oktober 2018, 16:01 Uhr

„Wir wollen etwas für benachteiligte Kinder und Jugendliche tun“, erklärten Jürgen und Marion Saar bei der Übergabe einer Spende von je 1000 Euro an Volker Boldt vom Projekt „Plan haben“ und an Michael Hegler, dem Vorsitzenden des Fördervereins der „Schule am Markt“, Förderzentrum für geistige Entwicklung. Die Basis der Summe war mit 865 Euro zusammengekommen, als Jürgen Saar beim Abschied von seiner bisherigen Arbeitsstelle um „Spenden statt Geschenke“ zugunsten der beiden Hilfsorganisationen bat. Den Rest stockte das Ehepaar aus eigenen Mitteln auf.

Bei „Plan haben“ wird das Geld zur Patenbetreuung und für Gemeinschaftsaktionen eingesetzt. Der Förderverein der Schule am Markt nutzt es für eine Rücklage, aus der große Projekte mitfinanziert werden.