Erlebnsisbauernhof Hüsby : 20 Kinder übernehmen Patenschaft für ihre Bäume

Auf dem Hof von Silke Falkowski und Dirk Clausen ist eine neue Streuobstwiese entstanden.

Avatar_shz von shz.de

22. November 2019, 15:02 Uhr

Hüsby | Mit dem Anlegen einer Streuobstwiese haben Silke Falkowski und Dirk Clausen in Hüsby das Angebot des Erlebnsisbauernhofes in Sachen Naturschutz erweitert. Gemeinsam pflanzten mehr als 20 Kinder mit ihren Familien jeweils einen eigenen Baum, wahlweise eine alte Apfel- oder Birnensorte. Die Kindersollen die Bäume als Paten durch das Leben begleiten. Deshalb bekamn sie eigene Namen und wurden sogleich mit reichlich Wasser getauft. Alle beteiligten Mädchen und Jugen gehören zu den regelmäßigen Besuchern des Erlebnisbauernhofes, der ihnen die Begegnung mit Tieren und viele Spielmöglichkeiten bietet. Der dreijährige Lucas hatte nicht nur alle Hände voll damit zu tun, seinen Baum der Sorte „Conference“ an die richtige Stelle auf der Wiese zu positionieren. Tatkräftige Unterstützung erhielt der Filius von seinem Vater Lars sowie „Freddy“, dem Hofhund von Familie Clausen-Falkowski. Daneben waren Jelena und Maika eifrig damit beschäftigt, ihrem Franzapfel, der nun den Namen „Börnbaum“ trägt, einen guten Halt für das Wachstum auf der Streuobstwiese zu geben. Das Team der 50 kleinen und großen Gärtner freuten sich am Ende über das Ergebnis der Aktion und die Stärkung, die es hinterher gab. Regelmäßig wollen die Kinder nun nach ihrem Baum schauen. Unterstützt wurde die Pflanzaktion vom Nabu und den Schwartauer Werken.