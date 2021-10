Konzert in Schleswig : 20. Live-Night: „Murphys Law“ und Freunde kommen ins Ela-Ela

Nach der langen Corona-Pause für das Ela-Ela kann im November auch die „Live-Night“ in der Schleswiger Disco wieder losgehen. Diesmal auf der Bühne: Rockmusik von „Murphys Law“.

Schleswig | Gleich dreifach hat die Schleswiger Band „Murphys Law“ in der „Live-Night“ etwas zu feiern, die am Freitag, 19. November, ab 20 Uhr im Club-Saal der kleinen Bühne im Ela-Ela startet. Ihren 100. Auftritt präsentieren die Urgesteine der Rockmusik-Coverband an diesem Abend – und das in der Grundformation des Gründungsjahres 2003. 19 Veranstaltungen „Live...

