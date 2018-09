Schleswig : „1968 und die Folgen“

Der Maler Claus Vahle zeigt in einer Ausstellung 96 Bilder, die sich mit dem Zeitgeist der Friedensbewegung befassen.

von shz.de

17. September 2018, 16:47 Uhr

„We Shall Overcome“ – den Song hört man in diesen Zeiten eher selten: Bei der Eröffnung einer Bilderausstellung des Malers Claus Vahle zum Thema „1968 und die Folgen“ sangen die Besucher voller Inbrunst das Lied der 1970er Jugend- und Friedensbewegung. Die rund 70 Gäste im Glasbau am Kleinberg im Friedrichsberg intonierten das Lied teils mit verklärtem Blick, teils innerlich bewegt, umgeben von den Werken des Künstlers, die 1968 und in den zehn Folgejahren entstanden waren. Passend dazu gestaltete Patrick Vahle, Sohn des Künstlers, mit Gitarre und Gesang den Musikpart.

Claus Vahle, der im Norden als renommierter Maler gilt, kam 1968 an die Berliner Hochschule für bildende Künste. Dort habe er begonnen, „solche Bilder zu malen, die sich mit dem Zeitgeist befassten“, erklärte Vahle. Dazu gehörten die Kritik an den Massenmedien, die Konsumhaltung, der Vietnamkrieg sowie Rassendiskriminierung, autoritäre Strukturen oder die damals herrschende rigide Sexualmoral. Hinzu kamen Ereignisse wie die Mondlandung oder Woodstock. Vahle hat nach eigener Aussage damals oft mehrere Inhalte gegenübergestellt und übereinander gemalt, um so eine gewisse Verfremdung zu erreichen. „Die Berliner Jahre haben mich meiner Umwelt gegenüber wacher gemacht, und ich entwickelte mich zum kritischen Realisten.“ Allerdings habe er keine bloßen Protestbilder geschaffen, sondern sich subtil mit Problemfeldern auseinandergesetzt. Die gezeigten 96 Bilder sind in vielfältigen Techniken gestaltet, unter anderem wurde in Ölfarbe, Kunstharz, Bleistift, Tusche oder Aquarell gemalt, hinzu kommen Holzmontagen und Mischtechniken.

Ungewöhnlich bei der Ausstellungseröffnung war der Auftritt bekannter Schleswiger, die ihre eigenen Erfahrungen mit den bewegten 68er Jahren vortrugen, unter anderem die ehemalige Bürgervorsteherin und Kunsthistorikern Anke Carstens-Richter sowie Altbürgermeister Klaus Nielsky.



>Die Ausstellung im Kleinberg 6 ist bis 5. Oktober jeweils Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 19 Uhr geöffnet.