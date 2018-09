Frauenzentrum Schleswig : 1844 Hilfesuchende im letzten Jahr

Wenn Frauen von ihrem Partner geschlagen werden: Monika Staads und Heidi Thiel über die Unterstützung im Frauenzentrum

von Frauke Bühmann

27. September 2018, 18:00 Uhr

Das Frauenzentrum Schleswig als Anlaufstelle für Frauen in schwierigen und bedrohlichen Lebenskrisen engagiert sich gegen „jede Form von Diskriminierung und Gewalt“. Individuelle Beratungen für Betroffene in Stadt und Kreis werden kostenlos auf verschiedenen Feldern angeboten – unter anderem zu den Themen häusliche Gewalt, körperliche, seelische und sexuelle Misshandlung oder Stalking. Im Jahr 2017 haben insgesamt 1844 Mädchen und Frauen Kontakt zum Frauenzentrum aufgenommen. Die Hilfe zur Selbsthilfe stehe bei Beratungsterminen im Vordergrund. So wurden im vergangenen Jahr 286 Frauen beraten. Ein großer Schwerpunkt ist die Beratung für Schwangere und im Schwangerschaftskonflikt, die durch das Land finanziert wird. Die Frauenberatung wird finanziell jährlich zur Hälfte von Stadt und Kreis unterstützt und zur anderen Hälfte vom Land. Die Stadt hat für dieses Jahr 15 300 Euro bereitgestellt und der Kreis 24 600 Euro.