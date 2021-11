Schwerer Unfall nahe Ellingstedt : 18-jähriger Fahrer und drei Mitfahrer auf Intensivstation

Der Unfall ereignete sich am Kreuzungsbereich zwischen Flahkenweg und Kolonistenweg.

Schleswig | Am vergangenen Sonnabend, 13. November, ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall, in dem zwei Fahrzeuge verwickelt waren. Bei dem Unfall starben zwei junge Frauen im Alter von 17 und 21 Jahren. In einem Fahrzeug saßen sechs Personen, in dem anderen eine Person. Der 18-jährige Fahrer des Golfs sowie drei weitere Personen kamen mit ...

