Tödlicher Unfall bei Ellingstedt : 18-jähriger Fahrer und drei Mitfahrer auf Intensivstation – Weitere Details zum Unfall bekannt

Bei dem Unfall im Kreuzungsbereich Busholm und Kolonistenweg verloren eine 17- und eine 21-jährige Frau ihr Leben. Ihre Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Ellingstedt | Am Montagmorgen ist es still um die Unfallstelle. Eine Frau steht vor den am Knick niedergelegten Blumen und Kerzen und weint. Polizisten fotografieren den Kreuzungsbereich sowie die Vorfahrtsschilder. Markierungen auf der Kreuzung und Verwüstungen im Knick zeigen die Spuren des verheerenden Unfalls, der sich hier an der Kreuzung Busholm und Koloni...

