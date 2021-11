Party beim TuS Busdorf : Das Virus feierte mit: 18 infizierte Kinder nach Halloween-Aktion in Busdorf

Bei einer Halloween-Aktion des TuS Busdorf infizierten sich 18 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren mit dem Corona-Virus. Inzwischen hat der Verein seinen Jugendsport komplett eingestellt.

Busdorf | Die Halloween-Aktion sollte eigentlich eine lustige Party werden. Der Jugendrat des TuS Busdorf hatte am Sonnabend, 6. November, Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zu einer Feier eingeladen. Es gab Sport-Angebote, es sollte gebastelt und im Dunkeln die Gegend erkundet werden. Der Verein bot sogar eine Übernachtung in der Sporthalle der Grundschule an. ...

