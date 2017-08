Kreis Schleswig-Flensburg : 160 Jugendliche im Zeltlager in Neukirchen

vergrößern 1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Immer wieder gewittrige Schauer: In der Jugendfreizeitstätte Neukirchen fallen manche geplanten Aktivitäten buchstäblich ins Wasser. Trotzdem herrscht unter den 160 Jugendlichen, die bis Ende August am Zeltlager „Neukirchen II“ des Kreisjugendrings (KJR) Schleswig-Flensburg teilnehmen, eine fröhliche und entspannte Stimmung. „Wir haben wegen der wechselnden Wetterverhältnisse schon auf dem Vorwege für alternative Angebote gesorgt“, sagen die Zeltlager-Leiterinnen Julia Doleczik (24) und Imme Hartwig (26), beide aus Schleswig.

Die 13- bis 15-jährigen Teilnehmer, die in 16 Großzelten untergebracht sind, haben zwar auch schon „im Regen getanzt“, doch im Hauptgebäude gibt es viel Platz und Spaß in den einzelnen Workshops. Selbst die Jungen greifen mit Vorliebe zur Nähnadel, erfinden neue Rezepte fürs Essen und schrecken nicht davon zurück, wenn sie zum Küchendienst herangezogen werden – als Tellerwäscher, Servierer und Abtrockner. Beim Basteln, Malen und Schminken zeigen alle, wie kreativ sie sein können. Den Teilnehmern stehen 32 erfahrene Betreuer aus ganz Deutschland zur Seite.

Maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Gesamtkonzept der KJR hat seit einem Vierteljahrhundert der Bildungsreferent Wulf Dallmeyer. Anfangs fungierte der 43-Jährige in Neukirchen als Betreuer. Doch dann trat er 2002 als Hauptamtlicher in die Dienste des Rings. Ralph Schmidt, Vorsitzender des KJR, würdigte am gestrigen Sonntag während eines Elternbesuchtags in Neukirchen die Verdienste Dallmeyers. Dem Pädagogen sei vor allem dafür zu danken, dass er schon vor 15 Jahren damit begonnen habe, die Weichen für die interkulturelle Arbeit zu stellen, sagte Schmidt. Ausgangspunkt für diesen frühen Schritt zur Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund war damals die Kontaktaufnahme mit dem islamischen Kulturverein in Schleswig. Darüber hinaus habe Wulf Dallmeyer wichtige Leitlinien in Sachen Kindeswohlgefährung entwickelt, lobte der KJR-Chef. „Er hinterlässt eine große Lücke.“ Die jetzt vakante Stelle in Schleswig soll in Kürze neu besetzt werden.

Eingebettet in den Ablauf des Zeltlagers ist eine Dokumentation, die bundesweit als Leitfaden von Jugendfreizeiten dienen soll. Der Deutsche Bundesjugendring unterstützt dieses Projekt im Rahmen einer Extra-Werkstatt mit 4500 Euro. Und der Kreis Schleswig-Flensburg gibt aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung 500 Euro dazu.