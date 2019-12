Bauen in Schleswig : 15 Millionen Euro für neue Flensburger Straße

Flensburger Straße soll ab 2020 in vierjähriger Bauzeit komplett saniert werden. Bund fördert 75 Prozent der Kosten.

02. Dezember 2019, 17:09 Uhr

Schleswig | Ein seit über zehn Jahren im Bauamt gärendes Großprojekt könnte im kommenden Jahr ein großen Schritt in Richtung Realisierung machen: die Komplettsanierung der gesamten Flensburger Straße. Schon im Jahr 2008 hatte die Stadt ein Ingenieurbüro mit der Ausbauplanung beauftragt. Doch aus der Umsetzung wurde damals nichts, weil die Stadtwerke 2010 zumindest im südlichen Teil der Straße noch einmal die Decke sanierten; das sollte sechs Jahre halten, hält jetzt aber schon neun Jahre. Die ersten Pläne einer Sanierung sind noch deutlich älter; sie stammen aus dem Jahr 1997.

Neben der Innenstadt-Sanierung mit Abriss und Neubau eines Parkhauses, der weiteren Bebauung der Freiheit und der Gestaltung des neuen Kulturplatzes könnte das Straßenbauprojekt zu einem der weiteren Schwerpunkt-Themen der nächsten Jahre werden. Insgesamt sind über 15 Millionen Euro veranschlagt, davon allerdings 7,8 Millionen für die Erneuerung der Abwasserleitungen (Regenwasser und Schmutzwasser).

Dass dieses Thema jetzt plötzlich so dringlich wird, hat mit einer großzügigen Förderung von 75 Prozent durch den Bund über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu tun. Schleswig ist mit der Flensburger Straße schon 2011 in das Förderprogramm aufgenommen worden. In dem zweistufigen Verfahren „zündet“ jetzt die zweite Stufe: die Bewilligung der Fördermittel. Sie obliegt der obersten Straßenbaubehörde. „Diese teilte der Stadt Schleswig im zweiten Quartal 2019 die beabsichtigte Bewilligung mit und hat um die Einreichung der Anträge gebeten“, so Stadtsprecher Eric Gehrke.

Die Fahrbahn stammt noch aus einer Zeit, als deutlich weniger Kraftfahrzeuge über den Asphalt der Flensburger Straße rollten. „Die damalige Auslegung des Fahrbahnaufbaus ist für heutige Ansprüche nicht mehr ausreichend“, so Gehrke. „Es gibt erhebliche Schäden im Bereich der Asphaltdeckschichten und den Entsorgungsleitungen für Regen- und Schmutzwasser.“

Die Frage der künftigen Radwege an der Flensburger Straße führte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zu einem Dissens zwischen Bauamtsleiter Philipp Schöning und dem SPD-Vertreter Jürgen Lorenzen. Letzterer forderte die Einbindung konkreter Fahrrad-Kompetenz, was Schöning ablehnte, dann aber versicherte, dass man dieses Thema bei der Ausschreibung berücksichtigen werde.