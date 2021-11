Weihnachten 2021 in Schleswig : 15.000 LED-Lichter für das Weihnachtshaus von Familie Sturcz

Auch in diesem Jahr wird an der St. Jürgener Straße eines der buntesten und hellsten Weihnachtshäuser stehen. Wir waren beim Aufbau dabei.

Schleswig | „Mal eben 15.000 Lichter am Haus anzubringen, geht nicht so einfach. Man muss schon einen Plan haben und etwas Erfahrung“, sagt der Schleswiger Jan Sturcz und lacht. Routiniert befestigt er eine weitere Lichterkette in Form eines Weihnachtsbaums an seiner Hauswand. Er lässt sich einen Moment Zeit, während er auf der etwa zehn Meter langen Leiter steht...

