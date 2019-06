Diakoniewerk Kropp : 140 Jahre Einsatz für Menschen

Die Stiftung Diakoniewerk Kropp feiert ein kleines Jubiläum. Im Unternehmensverband sind fast 2000 Mitarbeiter beschäftigt.

von Gero Trittmaack

19. Juni 2019, 10:08 Uhr

Kropp | Am Sonnabend feiert die Stiftung Diakoniewerk Kropp auf der Festwiese an der Johannesallee ihr 140-jähriges Bestehen. Der Straßenname geht auf Johannes Paulsen zurück, einen wortgewaltigen Pastor, dem es nicht ausreichend erschien, nur von der Kanzel herab zu predigen. „Deshalb nahm er das Geld seiner Frau, um Gutes zu tun und gründete in Kropp zunächst ein Waisenhaus. Das war der Ursprung unseres Hauses“, erklärt Pastor Jörn Engler, der theologische Vorstand der heutigen Stiftung. Pastor Paulsen ging 1901 pleite, 25 Jahre später wurde mit viel Unterstützung aus der Region die Stiftung gegründet.

Heute beschäftige der Unternehmensverbund der Stiftung Diakoniewerk knapp 2000 Menschen. Während andere Diakonien in Lande sich als sozialer Dienst der evangelischen Kirche verstehen, ist die Kropper Stiftung eigenständig. „Wir arbeiten aber in vielen Bereichen mit der Kirche vertrauensvoll zusammen und haben auch dieselbe Basis“, erklärt Jörn Engler. „In christlicher Tradition dienen wir Menschen, die körperliche und seelische Unterstützung benötigen“, heißt es im Leitbild der Stiftung.

Unter dem Dach der gemeinnützigen Stiftung gibt es in Kropp sieben stationäre Einrichtungen mit 306 Plätzen, eine gerontopsychiatrische Tagespflege mit zehn Plätzen und eine Sozialstation mit etwa 100 Klienten. Darüber hinaus ist die Stiftung Trägerin des Psychiatrischen Zentrums Kropp, zu dem neben einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie eine große Psychiatrische Ambulanz und eine psychiatrische Tagesklinik gehören.

„Die Organisation der Stiftung entspricht heute der einer Sozialholding“, sagt Engler, „wir arbeiten nicht profitorientiert, Gewinne werden in die Stiftung investiert. In Kropp arbeiten etwas 450 Menschen für die Stiftung, hinzu kommen 160 Angestellte im Service, die Essen für das gesamte Unternehmen zubereiten, aber auch Hausmeister Reinigungspersonal und Fahrer beinhaltet.

Mit Einführung der Pflegeversicherung änderte sich die Struktur des Unternehmens nach und nach. Die Stiftung weitete sich über die Grenzen von Kropp aus. So wurde im Jahr 2000 beispielsweise die Tochtergesellschaft Sankt Elisabeth gegründet – mit einem regionalen Versorgungsstützpunkt in Satrup sowie die beiden stationären Schleswiger Angebote Feierabendhaus und Christophorushaus.

Und so ging die Entwicklung weiter: Nach und nach wurden vornehmlich auf Anfrage von Kommunen in Dithmarschen und im südlichen Nordfriesland Tochtergesellschaft für ambulante Dienste, Tages- und stationäre Pflege eingerichtet. „Nach Einführung der Pflegeversicherung waren viele Kommunen und Kirchenkreise mit ihren ehrenamtlichen Systemen mit der Führung solcher Einrichtungen überfordert. Wir machen das seit langer Zeit hauptberuflich“, sagt Engler.

Die Tochtergesellschaften der Stiftung übernehmen die neuen Altenheime oder Behinderteneinrichtungen entweder ganz oder haben zumindest eine Mehrheit. „Es ist inhaltlich sinnvoll, dass die Kompetenz das Sagen hat“, erklärt Engler dazu. Weiter wachsen aber soll das Unternehmen nicht unbedingt. „Wir müssen auf Qualität achten“, sagt Engler, wenn wir etwas tun, dann ordentlich.“

Dabei sei das Personal besonders wichtig. Dafür gibt es Einführungskurse, in denen Einstellung und Werte vermittelt werden. „Wir erwarten nicht, dass jemand die christliche Einstellung vor sich herträgt, sagt der Pastor, „wohl aber Loyalität.“ Dass jede Arbeitswoche in der Kropper Verwaltung um 8 Uhr mit einer Andacht beginnt, ist inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden: Personelle Probleme sind in der Stiftung nicht so stark ausgeprägt wie anderswo, das liegt auch daran, dass es regelmäßig rund 100 Auszubildende in Pflegeberufen gibt. Die Bezahlung orientiert sich in der Stiftung an den Richtlinien der Diakonie Deutschland und wird von einer Kommission unter Beteiligung der Beschäftigten ausgehandelt. In den Tochterunternehmen ist die Situation unterschiedlich. Dort nähere man sich den Kirchenverträgen an, so Engler.

Das 140-jährige Bestehen soll nur eine Durchgangsstation sein, wenn es nach Engler geht, darf die Stiftung Diakoniewerk Kropp gern noch weitere 140 Jahre bestehen.