Bürgermeisterwahl in Schleswig : 133 Stimmzettel ungültig

Der Wohnort eines Kandidaten war falsch angegeben.

06. August 2019, 16:53 Uhr

Schleswig | Peinliche Panne im Rathaus: 133 bereits ausgefüllte Stimmzettel der für den 1. September anberaumten Bürgermeisterwahl sind ungültig und müssen noch einmal ausgefüllt werden. Das teilte die Stadt Schleswig gestern Nachmittag mit. Hintergrund ist ein auf dem Zettel angegebener falscher Wohnort eines der vier Kandidaten oder der Kandidatin. In Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein werden dieses Stimmzettel, die bis einschließlich 2. August ausgestellt worden sind, für ungültig erklärt.

Die insgesamt 133 betroffenen Wahlberechtigten werden schriftlich durch die Gemeindewahlbehörde informiert und um erneute Stimmabgabe gebeten. Wahlberechtigte, die vermuten, hiervon betroffen zu sein, können sich direkt mit dem Wahlamt der Stadt in Verbindung setzen (04621/814321/ 814324 oder per E-Mail an wahlen@schleswig.de).