Kita multikulturell : 13 Lotsen stehen in den Startlöchern

Schleswig, Kappeln, Busdorf, Fahrdorf: Ausländer mit guten Deutschkenntnissen sollen künftig zwischen Eltern und Kita-Personal vermitteln.

von shz.de

10. Januar 2019, 16:28 Uhr

Noch im Januar sollen sie loslegen – 13 Kita-Lotsen aus diversen Ländern, die jetzt über mehrere Tage für ihren Einsatz in vielen Kindertagesstätten in Schleswig, Fahrdorf und Busdorf sowie in Kappeln geschult wurden. Sie haben Deutsch-Kenntnisse und sollen im Alltag der Kitas zwischen Kindern und Eltern auf der einen und dem Kita-Personal aus der anderen Seite vermitteln. Es geht hauptsächlich um Verständigungs-fragen, sowohl mündlich als auch schriftlich, nicht jedoch um pädagogischen Aufgaben.

Martina Wölffel vom Familienzentrum Friedrichsberg hat die Schulung der Lotsen zusammen mit Volker Syring vom Flensburger „Schutzengel“ organisiert und koordiniert jetzt auch deren Einsatz. Bei der Auftaktveranstaltung im Ständesaal des Rathauses dankte Bürgermeister Arthur Christiansen den Lotsen und den Organisatoren für die Arbeit und betonte, dass es vor allem um „kulturellen Austausch von Werten und Normen“ gehe.

Gudrun Steffensen-Gutzeit (Schutzengel) hatte das Lotsen-Projekt, das in Kiel entwickelt wurde, auf andere Kreise – unter anderem Schleswig-Flensburg – übertragen. Für Kappeln wird Stella Michailidou-Pavlou die Kita-Lotsen einsetzen.

Einige weitere Bewerber für die Lotsen-Arbeit mussten auf einen möglichen weiteren Termin für die Schulung vertröstet werden. Das Interesse bringe zum Ausdruck, „dass die Integration in und um Schleswig funktioniert“, so Stadtsprecher Eric Gehrke. Ein neuer Termin wird angeboten, wenn das Projekt in der Praxis gut ankommt.