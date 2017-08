Ämter Arensharde und Kropp-Stapelholm: : 13,5 Millionen Euro für den Glasfaser-Ausbau

vergrößern 1 von 1 Foto: KRA 1 von 1

Fünf Monate nach der Antragstellung war es so weit: Letzte Woche überreichte Alexander Dobrindt, Bundesminister für digitale Infrastruktur, dem Breitband-Zweckverband „Mittlere Geest“ den Förderbescheid über 13,5 Millionen Euro. Das Geld soll in den Glasfaserausbau in den Ämtern Arensharde und Kropp-Stapelholm – mit Ausnahme der Gemeinden Norder- und Süderstapel – fließen. Die Gesamtkosten für den Ausbau würden 29,4 Millionen Euro betragen, erklärte Lutz Schnoor, zuständiger Verwaltungsmitarbeiter im Amt Arensharde, bei einem gestrigen Pressegespräch im Kropper Forum.

„Wir dürfen nur da ausbauen, wo kein privater Anbieter in den nächsten drei Jahren aktiv werden will“, erklärte er. Zu den unterversorgten sogenannten „weißen Flecken“ gehören 5287 der 14 343 Haushalte und Gewerbebetriebe in den zwei Ämtern, die meisten davon liegen in Außenbereichen der 22 Gemeinden. Eng bebaute Bereiche wie Kropp oder Silberstedt dagegen sind „schwarze Flecken“. „Dort sind die Anbieter sehr dominant“, so Lutz Schnoor. Statt das Glasfaserkabel von den Ortszentren nach außen zu verlegen, müsse man das Pferd von hinten aufzäumen und in den Außenbereichen beginnen, sagte er.

„Es gibt die historisch einmalige Chance, in schlecht versorgten Bereichen einen Anschluss zu kriegen“, meinte der erste stellvertretende Verbandsvorsteher, Erfdes Bürgermeister Thomas Klömmer. Dies sei kostenlos, Anwohner müssten nur die monatliche Grundgebühr an den Betreiber zahlen „und natürlich die Technik in ihrem Haus“, sagte Lutz Schnoor. Wer allerdings erst später komme, nachdem der Bagger schon wieder weg sei, „wird eine Anschlussgebühr zahlen müssen“, fuhr er fort. Wenn dafür Hunderte Meter gebuddelt werden müssten, könne das richtig teuer werden, ergänzte Klömmer.

Vorläufiges Ziel sei es, möglichst bis Ende 2018 60 Prozent der 5287 Haushalte anzuschließen, so Schnoor. Dann wären die Förderbedingungen offiziell erfüllt. Derzeit wird ein Betreiber gesucht. Zwar übernimmt der Zweckverband den Bau des 1010 Kilometer langen Glasfasernetzes mit dem Verlegen von 939 Kilometern Leerrohen, „wir betreiben es aber nicht, sondern verpachten es“, erklärte Lutz Schnoor. Die europaweite Ausschreibung dauert noch bis Ende Dezember. Sobald der Betreiber feststehe, werde dieser die Anwohner anschreiben und nach ihrem Interesse an einem Glasfaseranschluss fragen, sagte er. Im Frühjahr 2018 könnten die Baggerarbeiten beginnen – „am liebsten an mehreren Stellen gleichzeitig“, meinte der Verwaltungsmitarbeiter.

Langfristiges Ziel sei es, Glasfaser in jedes Haus zu bringen, betonte Verbandsvorsteher Johann Nissen, Bürgermeister von Treia. In den „schwarzen Flecken“ sei die letzte Meile meist Kupfer verlegt, was nur eine Leistung von 50 Mbit/s ermögliche, erklärte er. Glasfaser könne doppelt so viel leisten. „Wenn wir kein Breitband haben, werden wir keine Grundstücke mehr auf den Dörfern verkaufen können“, meinte sein zweiter Stellvertreter Stefan Ploog, Bürgermeister in Kropp. Daher diene der Netzausbau „der Daseinsvorsorge – genauso wie Strom oder Wasser“, ergänzte Lutz Schnoor.







von Maike Krabbenhöft

erstellt am 05.Aug.2017 | 07:11 Uhr