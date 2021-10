Corona in Schleswig-Flensburg : Was die Impfzentren zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen haben

Mit rund 100.000 Impfungen wurde in den Impfzentren des Kreises in Norderbrarup und Kropp ein wichtiger Beitrag zum Bekämpfen der Corona-Pandemie geleistet.

Norderbrarup/Kropp | Wie alle anderen Impfzentren in Schleswig-Holstein haben auch die beiden Impfzentren des Kreises Schleswig-Flensburg in Norderbrarup und Kropp ihren Betrieb am 26. September eingestellt. Seit März wurden in den beiden Impfzentren insgesamt fast 100.000 Impfungen verabreicht, teilt der Kreis in einer Mitteilung mit. Zu Spitzenzeiten im Mai und Juni war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.