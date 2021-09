DRK-Rettungsdienst Schleswig-Flensburg : „007“ geht in den Ruhestand – Gerhard Mees' letzte Fahrt

In mehr als vier Jahrzehnten hat Gerhard Mees eine Menge erlebt, jetzt freut er sich auf viel freie Zeit.

Schleswig | Gerhard Mees, unter Kollegen besser bekannt unter seiner Fahrernummer „007“, verabschiedet sich nach über 42 Jahren beim DRK-Rettungsdienst Schleswig-Flensburg in den Ruhestand. Anfangs ist der 65-Jährige Rettungswagen gefahren, zuletzt saß er am Steuer des Notarzteinsatzfahrzeuges. Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ich hatte nie das Gefüh...

