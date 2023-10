Gegen Mitternacht erreichte das Hochwasser in Schleswig seinen höchsten Stand. Vom Gottorfer Damm über den Lollfuß und die Schleistraße, bis hin zum Hafen und der Freiheit standen zahlreiche Straßen und allen voran auch Wohnhäuser unter Wasser. Am Tag nach der katastrophalen Sturmflut sind die Menschen damit beschäftigt zu retten, was noch zu retten ist. Wir haben die Lage in Schleswig am Samstag in Bildern zusammengefasst.

1/13 Am Stadthafen gibt es auch am Samstagnachmittag noch kein Durchkommen. Wie an vielen Stellen in Schleswig zieht sich das Wasser hier nur langsam zurück. Foto: Marcel Nass 2/13 In der Hafenstraße sind viele Menschen auf den Beinen und räumen die gefluteten Wohnhäuser leer. Foto: Marcel Nass 3/13 Am Übergang von der Plessenstraße zur Straße „Am Hafen" steht das Wasser immer noch fast kniehoch. Der Wohnmobilstellplatz am Stadthafen ist immer noch überschwemmt. Foto: Marcel Nass 4/13 In der Königstraße ist der Wasserstand immer noch so hoch wie am Freitagnachmittag. Hier kann laut den Stadtwerken vor allem das Regenwasser durch die Sturmflut nicht richtig abfließen. Foto: Marcel Nass 5/13 Am Naturmarkt haben die Sandsäcke nur wenig Abhilfe geschaffen. Das Geschäft steht ebenso wie die anderen benachbarten Gebäude unter Wasser. Foto: Marcel Nass 6/13 Das Wasser hat sich zurückgezogen. Doch am „Wellyou" und beim „Café Kö" ist man damit beschäftigt, das Wasser aus den Gebäuden zu bekommen. Foto: Marcel Nass 7/13 Eine Spur der Verwüstung blieb auch am Schleicenter zurück. Das Sonnenstudio „Karibik Sun" oder auch das benachbarte Reisebüro stehen unter Wasser. Foto: Marcel Nass 8/13 Das Hochwasser hat das Sonnenstudio am Schleicenter besonders hart getroffen. Foto: Marcel Nass 9/13 Auch der Strandweg steht immer noch unter Wasser. Foto: Marcel Nass 10/13 Im Strandweg ist das Wasser in zahlreichen Gebäuden in die Keller gelaufen. Foto: Marcel Nass 11/13 Unveränderter Stand: Die Königswiesen sind wie am Freitagnachmittag noch immer komplett überschwemmt. Foto: Marcel Nass 12/13 Aufräumarbeiten bei Bäcker Günther in der Königstraße: Auch hier stand das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch im Laden. Foto: Marcel Nass 13/13 Der Durchgang zu den Königswiesen am Tag danach. Hier hat sich das Wasser aus der Nacht bereits zurückgezogen. Nach Angaben einiger Anwohner stand das Wasser bis hoch zum Schwarzen Weg. Foto: Marcel Nass