Prozess in Flensburg Brandstiftung: Kurioser Fall um zwei angezündete gelbe Autos in Nübel Von Marcel Nass | 02.09.2022, 15:41 Uhr

Ein 51-jähriger und ein 26 Jahre alter Mann stehen in Flensburg wegen Brandstiftung und mehrerer Diebstahldelikte, unter anderem in Schleswig und Silberstedt, vor Gericht. In Nübel soll dabei eines von zwei Autos irrtümlicherweise angezündet worden sein.