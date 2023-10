Herausforderung für Autofahrer Zahlreiche Straßen in Schleswig im Oktober gleichzeitig gesperrt Von Marcel Nass | 10.10.2023, 13:58 Uhr In der Straße „Zum Öhr“ war am Dienstagmittag auf Höhe der Bugenhagenschule noch keine Sperrung zu erkennen. Das soll sich demnächst jedoch ändern. Foto: Marcel Nass up-down up-down

St.-Jürgener-Straße, Ilensee oder Zum Öhr: In Schleswig beginnt in den kommenden Tagen ein echter Baustellenmarathon in Bezug auf gesperrte Straßen. Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.