Musik, Gespräche und Vorträge „Woche der Demenz": Diese Veranstaltungen sind in Schleswig geplant Von Dania Isabell Martin | 11.09.2023, 17:53 Uhr Dörte Beier (von links) vom Stadtmuseum, Nicole Gifhorn von der Stiftung Schleswig-Holsteinischer Landesmuseen, Seniorenbeauftragte Mechthild Reußner und Ulrich Krusekopf vom KIBIS veranstalten gemeinsam die „Woche der Demenz" in Schleswig.

Ablenken, wertschätzen, belohnen: Angehörige und Demenzerkrankte stehen in ihrem Alltag vor vielen Herausforderungen. Die „Woche der Demenz“ in Schleswig will den Familien Hoffnung geben.