Im Schleswiger Friedrichsberg gibt es bei Rewe im Georg-Pfingsten-Weg noch eine Postfiliale. Foto: Sven Windmann up-down up-down Neueröffnung in der Flensburger Straße Wo es in Schleswig und dem Umland noch Postfilialen gibt Von Marcel Nass | 13.01.2023, 17:09 Uhr

Zuletzt musste die Postfiliale in der Flensburger Straße 61 in Schleswig schließen. Dort soll es ab Ende Januar wieder ein neues Angebot geben. Die fehlende Poststelle in Silberstedt soll auch nur vorübergehend Bestand haben.